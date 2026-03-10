Çinliler uyarıyor: Otomotivde yeni bir çip krizi yolda

Çin hükümeti, otomotiv elektroniğinde kritik öneme sahip Nexperia çiplerinin üretimindeki yeni çatışmalar nedeniyle tüm dünyayı uyardı.

Çin Ticaret Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada Hollandalı çip üreticisi ile Çin'deki iştiraki arasındaki krizin küresel tedarik zincirini bir kez daha sekteye uğratabileceğini duyurdu.

İŞÇİ HESAPLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI İDDİASI

Çin'in yaptığı bu sert uyarı, Nexperia'nın Çin'deki paketleme biriminin, Hollanda merkezinin ülkedeki tüm çalışanların ofis hesaplarını kasıtlı olarak devre dışı bıraktığını iddia etmesinden bir gün sonra geldi.

Bakanlık bu durumun üretim süreçlerini aksatarak müzakereler için yeni engeller yarattığını ve olası bir krizden Hollanda'nın sorumlu olacağını vurguladı.

HOLLANDA VE ÇİN ARASINDA KONTROL SAVAŞI

Krizin temelinde, Hollanda merkezinin ana şirket Wingtech'in Nexperia üzerindeki kontrolünün kaldırılmasını desteklemesi, Çin tarafının ise bu kontrolün yeniden sağlanmasını talep etmesi yatıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında Hollandalı şirketten bağımsızlığını ilan eden Çinli iştirake karşı Hollanda merkezi de Guangdong fabrikasına yonga levha tedarikini askıya alarak misilleme yapmıştı.

DİPLOMATİK ARABULUCULUK ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Ekim ayında Wingtech hisselerinin Hollandalı bir avukata devredilmesiyle derinleşen krizde Pekin, Lahey ve Brüksel'in yürüttüğü arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kaldı.

Çin yönetimi, Lahey'i uzlaşma sağlamak veya Amsterdam'daki mahkeme işlemlerini sonlandırmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlamaya devam ediyor.