Fiat, Türkiye otomotiv pazarında 2024'ü lider kapattı

Haber Merkezi

Fiat, 2024 yılında Türkiye otomotiv pazarında elde ettiği yüzde 11,2 pazar payı ile "Yılın En Çok Satılan Markası" ünvanını kazandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 238 bin 509 araç satışı gerçekleşti. Fiat, 138 bin 749 adetlik satış ile üst üste altıncı kez liderlik koltuğunda oturdu.

EGEA, DOBLO VE DUCATO'NUN BAŞARISI

Fiat'ın başarısında, Egea, Doblo ve Ducato gibi popüler modellerin önemli bir rolü bulunuyor.

2015 yılında üretimine başlanan Egea, binek otomobil segmentinde 9 yıldır liderliğini sürdürüyor.

Yenilenen Doblo ve Ducato modelleri de hafif ticari araç kategorisinde Fiat'ın satışlarını artırdı.

FİYAT AÇIKLAMASI

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, üst üste altıncı kez pazar lideri olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

2019 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde pazar liderliğini sürdürdüklerini vurgulayan Aytaç, müşteri ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Aytaç, Fiat 600 modelinde sundukları bağlanabilirlik teknolojileri ve gelişmiş satış sonrası hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirtti.