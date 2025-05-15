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Ford, 273 binden fazla aracı geri çağırdı: İşte etkilenen modeller

Ford, 273 binden fazla aracı geri çağırdı: İşte etkilenen modeller Ford, ABD'de 2022-2024 model Navigator ve Expedition araçlarını kapsayan ve ön fren hatlarındaki olası bir hasar nedeniyle fren hidroliği sızıntısı riski taşıyan 273 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.