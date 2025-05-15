Ford, 273 binden fazla aracı geri çağırdı: İşte etkilenen modeller

Otomotiv devi Ford, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) aracılığıyla, potansiyel bir fren arızası nedeniyle ABD'de 273 bin 789 aracını geri çağırdığını açıkladı.
Geri çağırmadan etkilenen araçların 2022-2024 model Navigator ve Ford Expedition modelleri olduğu belirtildi.
GERİ ÇAĞIRMANIN NEDENİ FREN HİDROLİĞİ SIZINTISI
Geri çağırmanın temel nedeni, "ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuyla temas ederek zarar görmesi sonucu fren hidroliği sızıntısının meydana gelebilme riski" olarak duyuruldu.
Bu durum, araçların fren performansını olumsuz etkileyerek güvenlik riski oluşturuyor.
ETKİLENEN MODELLER İÇİN ÜCRETSİZ ONARIM SAĞLANACAK
Geri çağırmadan etkilenen araçların 2022-2024 model Navigator ve Expedition modelleri olduğu belirtildi.
Ford bayileri, gerekli olması halinde ön fren hattını ve hava temizleyici çıkış borusunu ücretsiz olarak inceleyip değiştirecek.
Ford, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine durumla ilgili bilgilendirme mektuplarının 26 Mayıs'a kadar gönderileceğini açıkladı.
Araç sahiplerinin, mektupları aldıktan sonra yetkili servislerle iletişime geçmeleri önem taşıyor.
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