Ford Ranger Türkiye'de ve Avrupa'da satışlarını artırıyor

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Ford'un çok yönlü pickup modeli Ranger, Avrupa ve Türkiye pazarında yakaladığı başarıyı sürdürüyor.

2024 yılında Avrupa'da pikap segmentinde liderliğini koruyan Ranger, Türkiye'de de etkileyici bir pazar payına ulaştı.

AVRUPA'DA SATIŞLAR ARTIYOR

Ford Ranger, 2024 yılında Avrupa'da yüzde 43,6'lık pazar payıyla pikap segmentinde liderliğini korudu.

Bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artışla 60 bin 400 adetlik satış rakamına ulaşan Ranger, bazı pazarlarda yüzde 50'nin üzerinde pazar payı elde etti.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 33 PAZAR PAYI

Ford Ranger'ın başarısı, Türkiye pazarında da kendini gösterdi. 2024 yılında Türkiye'de toplam 16 bin 806 adet pikap satılırken, bunların 5 bin 526'sını Ford Ranger oluşturdu. Bu da yüzde 33'lük etkileyici bir pazar payına denk geliyor.

RANGER'IN BAŞARISININ SIRRI

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, Ranger'ın başarısını "müşterilerin ihtiyaçlarını derinlemesine anlama" ve "teknolojik yenilikler"e bağlıyor.

Yüksek tork değeri, kamp ve iş alanlarındaki ekipmanlarla uyumluluk gibi özellikleriyle Ranger, çok yönlü bir kullanım sunuyor.