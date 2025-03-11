Ford'dan Almanya'daki birimine 4,4 milyar euroluk yatırım

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Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki iştiraki Ford-Werke GmbH'ye borçlarını azaltmak, devam eden yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek ve rekabet gücünü artırmak için 4,4 milyar euroya kadar finansman sağlanacak

Ford Motor Başkan Yardımcısı John Lawler, "Almanya'daki iştirakimiz için yeni sermaye ile Avrupa'daki işimizin dönüşümünü yönlendiriyor ve yeni bir ürün yelpazesiyle rekabet gücümüzü güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA PAZARINDA REKABET VE ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM

Lawler, uzun vadede Avrupa'da başarılı olabilmek için grubun, yapılarını basitleştirmeye, maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Lawler ayrıca, "Avrupa'da elektrikli otomobillerin benimsenmesini teşvik eden ve tüketici talebini Avrupa emisyon hedefleriyle uyumlu hale getiren net bir siyasi gündeme ihtiyacımız var." dedi.

AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ZORLU DÖNEM

Avrupa'da otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep nedeniyle maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi, Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri de sektörü zorluyor.

Avrupa otomotiv sektöründeki zorluklar, Ford'un Almanya'ya yaptığı yatırımı daha da önemli kılıyor.