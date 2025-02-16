Geely'nin PHEV sedan modeli Çin'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli otomobil üreticisi Geely, Galaxy serisine yeni bir hibrit model ekledi. Galaxy L6 EM-i adlı yeni sedan, BYD Qin L DM-i ile rekabet etmeyi hedefliyor.
Yakıt verimliliği odaklı Leishen EM-i hibrit sistemi ile donatılan araç, 12 bin 300 dolardan başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Galaxy L6 EM-i, 4.782 mm uzunluğa, 1.875 mm genişliğe, 1.489 mm yüksekliğe ve 2.752 mm aks mesafesine sahip.
Leishen EM-i hibrit sistemi sayesinde 100 kilometrede 2,9 litre yakıt tüketen aracın menzili 2.000 km'nin üzerinde.
8,5 kWh ve 19,09 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunan Galaxy L6 EM-i, 60 km ve 140 km elektrikli menzil sunuyor.
82 kW gücünde ve 136 Nm tork üreten benzinli motor, 160 kW güç ve 262 Nm tork üreten elektrik motoru ile birlikte çalışıyor.
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