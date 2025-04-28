Gençler için tasarlanan Leapmotor B01 tanıtıldı

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Çinli elektrikli araç (EV) üreticisi Leapmotor, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirket, 2025 Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tamamen elektrikli ve menzili uzatılmış modellerini sergilerken, dikkatleri en çok çeken yeni modeli ise Leapmotor B01 adlı elektrikli sedan oldu.

Bu yeni model, özellikle daha düşük fiyat etiketi ve teknoloji dolu kabiniyle genç tüketicileri hedefliyor.

Leapmotor B01, şirketin çeşitli SUV ve sedan modelleriyle en büyük otomobil pazarı segmentlerini hedefleyen yeni küresel B-Serisi girişiminin bir parçası.

2025 sonuna kadar B-Serisi'ne, yeni tanıtılan Leapmotor B01'in yanı sıra B10 ve B05 olmak üzere iki modelin daha eklenmesi planlanıyor.

LEAPMOTOR B01 TEKNİK ÖZELLİKLER

Leapmotor'un gelişmiş LEAP 3.5 teknoloji platformu üzerine inşa edilen Leapmotor B01, sınıfında üst düzey bir kokpit deneyimi ve gelişmiş akıllı sürüş yetenekleri vadediyor.

Alıcılar, 132 kW (177 beygir gücü) ve 160 kW (215 beygir gücü) maksimum güç çıkışı üreten iki farklı elektrik motoru seçeneği arasından tercih yapabilecekler.

Batarya tarafında ise temel 56,2 kWh kapasiteli pilin yaklaşık 510 km (Çin test döngüsüne göre - CLTC), daha büyük 67,1 kWh kapasiteli pilin ise yaklaşık 600 km (CLTC) menzil sunması bekleniyor.

Bu menzil değerlerinin WLTP veya EPA gibi standartlara göre daha iyimser olduğu unutulmamalıdır.

TASARIM VE İÇ MEKAN

Leapmotor B01, benzersiz bir "Morgan Pembesi" de dahil olmak üzere sekiz farklı dış renk ve iki iç renk seçeneği ile sunulacak.

İç mekanda ise büyük bir 14,6 inç dokunmatik ekran, araç fonksiyonlarına ve eğlence sistemine erişim sağlarken, kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA) sistemi güncel tutacak.

Elektrikli sedanın Çin'deki fiyat aralığının yaklaşık 12 bin ila 18 bin euro arasında olması ve bu fiyatla yüksek bir değer sunması bekleniyor. Leapmotor, B01 için aylık 40 bin adet gibi iddialı bir satış hedefi belirlemiş durumda.

AVRUPA'YA GELECEK Mİ

Leapmotor, Avrupa pazarına giriş yapmak için Stellantis ile bir ortaklık kurmuş ve 2027 yılına kadar Avrupa'da altı farklı elektrikli model sunmayı planlamış olsa da Leapmotor B01'in Avrupa'daki geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.