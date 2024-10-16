General Motors elektrikli araç satışlarında rekor kırdı

Haber Merkezi

General Motors, temmuz-ağustos-eylül döneminde toplamda 32 bin 95 adet elektrikli araç satmayı başardı.

Bu rakam firmanın bugüne kadar elektrikli araç pazarında ulaştığı en yüksek satış rakamı oldu.

GM bu yılın ilk çeyreğinde 16 bin 425, ikinci çeyreğinde ise 21 bin 930 araç satmıştı. Üçüncü çeyrekte firma, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 40 daha fazla araç sattı.

CHEVROLET MODELİ BAŞI ÇEKİYOR

General Motors'un elektrikli araç atağında, Chevrolet Equinox EV modeli başı çekiyor. Şirketin açıkladığı son verilere göre, Equinox EV, bu çeyrekte 9 bin 772 adetlik satış rakamına ulaşarak GM'in elektrikli araç satışlarının neredeyse üçte birini tek başına gerçekleştirdi.

Bu etkileyici performans, Equinox EV'yi GM'in elektrikli araçlardaki amiral gemisi haline getirdi.

Equinox EV'nin ardından, 7 bin 998 adetlik satış rakamıyla Blazer EV ikinci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl üretimi sona eren Bolt modeli ise sadece 168 adet satılarak listenin son sırasında kaldı.

Ancak Chevrolet, Bolt'un yerini alacak yeni bir elektrikli araç modeli üzerinde çalıştığını ve yakında piyasaya süreceğini duyurdu.