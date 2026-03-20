Lamborghini, 2026 yılında iki yeni model tanıtacak

Volkswagen Grubu çatısı altındaki Lamborghini, tarihinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.

Şirket, 2025 yılında 3,2 milyar euro gelir elde ederek ve 10 bin 747 araç teslimatı yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı.

YENİ MODELLER İÇİN TARİH VERİLDİ

Elde edilen bu tarihi başarının ardından marka, 2026 yılı içerisinde en az iki yeni aracı otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak.

Söz konusu tanıtımların temmuz ayındaki Goodwood Hız Festivali ve ağustos ayındaki Monterey Otomobil Haftası etkinliklerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sahneye çıkacak araçların yepyeni modellerden ziyade mevcut serilerin türevleri olması bekleniyor.

Beklentiler arasında amiral gemisi Revuelto'nun üstü açık roadster versiyonu veya 850 beygirden fazla güç üreten bir Urus SE Performante seçeneği bulunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİNDE DEĞİŞİKLİK

Tam elektrikli olarak planlanan Lanzador projesi iptal edilerek şarj edilebilir hibrit (PHEV) motora sahip bir modele dönüştürüldü.

Bununla birlikte 2030 yılına doğru sahne alacak ikinci nesil Urus modelinin de tam elektrikli olmak yerine PHEV motor taşıyacağı açıklandı.

Dördüncü bir hibrit modelini duyurmaya hazırlanan şirket, tamamen elektrikli araç üretme hedefinden vazgeçmediğini özellikle vurguluyor.

Lamborghini, uzun vadeli vizyonu kapsamında gelecekte tam elektrikli modeller geliştirmeye devam edeceğini ifade ediyor.