Skoda CEO'sundan Suberb açıklaması: Türkiye için üretiyoruz

Otomotiv devi Skoda, 2025 yılında gelir ve kârlılıkta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 6 yıl aradan sonra yeniden bir milyon satış barajını aştı.

Şirketin CEO'su Klaus Zellmer, Avrupa pazarında en çok satış yapan ilk üç marka arasına girmeyi başardıklarını duyurdu.

SUPERB ÜRETİMİNİN YARISI TÜRKİYE'YE

Zellmer'in pazar değerlendirmelerinde en çok dikkat çeken detay ise Superb sedan modeliyle ilgili yaptığı Türkiye vurgusu oldu.

Başarılı yönetici, üretilen Superb sedan araçların yarısının Türkiye'ye gönderildiğini ve bu modelin adeta Türkiye için geliştirilip üretildiğini belirtti.

Geride bıraktığımız yılda gelirlerini yüzde 8,3 artırarak 30.1 milyar euro seviyesine taşıyan Skoda, zorlu piyasa koşullarında operasyonel verimliliğini kanıtladı.

Küresel teslimatlarını da yüzde 12,7 oranında artıran şirket, dünya genelinde toplam 1 milyon 43 bin 900 adetlik araç satışı gerçekleştirdi.

Müşteri taleplerine göre şekillenen esnek üretim stratejisini benimseyen marka, Fabia ve Kamiq gibi modellerde yarı hibrit motor seçenekleri sunmaya hazırlanıyor.

Ayrıca popüler SUV modeli Karoq için tamamen yeni nesil bir aracın geliştirildiği ve bu modelin 2028 yılında yollara çıkacağı açıklandı.