Volkswagen, Amerika'da 50 binden fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde kapsamlı bir acil geri çağırma operasyonu başlattı.

Alınan karar kapsamında, büyük bir yangın tehlikesi taşıdığı belirlenen on binlerce Jetta modeli, incelenmek üzere yetkili servislere çağrılacak.

KABLOLAMA HATASI YANGINA NEDEN OLUYOR

Yapılan detaylı araştırmalara göre, üretim esnasında yağ basıncı ünitesinin elektrik devresini kapatan kabloların doğru şekilde bağlanmadığı tespit edildi.

Önceden hiçbir uyarı vermeyen bu hatalı kablolama işlemi, kısa devre ve aşırı akım yükü yaratarak araçlarda doğrudan yangın çıkmasına yol açabiliyor.

ÜCRETSİZ TAMİR İMKANI SUNULUYOR

Şimdiye kadar herhangi bir kazaya veya yaralanmaya sebep olmayan bu arıza nedeniyle markaya ulaşan altı vakanın üçünde, motor bölmesinde yangın çıktığı doğrulandı.

Şimdilik sadece Amerika pazarındaki modelleri kapsayan bu kritik sorun için müşteriler, araçlarını en yakın bayiye götürerek tamamen ücretsiz bir biçimde tamir ettirebilecek.