General Motors'ta elektrikli araç krizi: Binlerce çalışan kovulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle 1.750 çalışanı süresiz işten çıkaracağını duyurdu.

Ayrıca 1.670 çalışanın da geçici olarak üretim durdurma sürecinden etkileneceği açıklandı.

FACTORY ZERO TESİSİNDE VARDİYA DÜŞÜRÜLDÜ

GM, Michigan’daki Factory Zero adlı amiral gemisi elektrikli araç üretim tesisinde üretimi yeniden yapılandırıyor.

Şirket, GMC Hummer EV ve Chevrolet Silverado EV gibi modellerin üretildiği tesisin 24 Kasım’a kadar üretime ara vereceğini bildirdi.

Bu aranın ardından tesisin, iki vardiyalı sistemden tek vardiyaya geçeceği belirtildi.

1.6 MİLYAR DOLAR ZARAR BEKLENTİSİ

GM’nin bu ay başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, elektrikli araç üretim kapasitesini azaltma planının 2025 üçüncü çeyreğinde 1.6 milyar dolarlık zarara yol açacağı öngörüldü.

BATARYA FABRİKALARINDA ÜRETİM DURDU

GM, aynı zamanda LG Energy Solution ile ortak girişimi olan Ultium Cells LLC kapsamındaki iki batarya fabrikasında da üretim ayarlamasına gidiyor.

Warren (Ohio) ve Spring Hill (Tennessee) tesislerinde, 2026 Ocak ayından itibaren geçici üretim duraklaması planlanıyor.

Ohio’daki tesiste 850 çalışan geçici olarak işten çıkarılırken, üretim yeniden başladığında 550 kişinin süresiz olarak işine son verileceği belirtildi. Tennessee’deki 710 çalışan ise geçici duraklama sonrası geri çağrılacak.