GM ve Ford, tedarikçi firmalara nakit desteği yapacak

GM ve Ford, tedarikçi firmalara nakit desteği yapacak

ABD merkezli otomotiv üreticileri General Motors (GM) ve Ford, küçük ölçekli tedarikçi firmalarına yeniden üretime başlamaları için nakit desteği veriyor.

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça zor durumda kalmış, ardından şartların yavaş yavaş normale dönmesiyle üretim yeniden başlamıştı.

Ancak bu süreçte otomobil üreticileri ile birlikte, daha küçük tedarikçi firmalar da ciddi şekilde etkilendi.

GM VE FORD'DAN TEDARİKÇİLERE DESTEK

Ford ve General Motors'tan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren küçük ölçekli yedek parça üreticileri için, bankalar ile birlikte bir "hızlı ödeme programı" hazırlandı.





HIZLI NAKİT AKIŞI SAĞLANACAK

Bu program ile birlikte, daha önce genellikle mal ve beraberinde fatura teslimi yapıldıktan sonra ödeme için beklenen 40 ile 60 günlük süre otomatik olarak ortadan kalkacak ve söz konusu küçük firmalara nakit akışı hızla sağlanacak.

Böylece, küçük firmalar yeniden üretime başlar başlamaz gerekli nakit desteğini alabilecekler.

GM Sözcüsü David Barnas, erken ödeme programının ilk olarak geçtiğimiz ağustos ayında, yine ABD merkezli banka Wells Fargo ile başlattıklarını açıkladı.

Ford ise bu konuda Londra merkezli Greensill ile çalışıyor.