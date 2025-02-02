Google'ın sürücüsüz araç şirketi Waymo, testlerini genişletiyor

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Google'ın çatı şirketi Alphabet'in otonom araç şirketi Waymo, robotaksi hizmetini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, 2025 yılında ABD genelinde 10 yeni şehirde test sürüşleri gerçekleştireceğini duyurdu.

LAS VEGAS VE SAN DİEGO

Waymo, yeni testlerine Las Vegas ve San Diego şehirlerinde başlayacak. Waymo'nun otonom araçları, bu şehirlerde farklı trafik koşullarında ve hava şartlarında test edilecek.

Waymo, farklı şehirlerdeki testlerle otonom sürüş sistemini geliştirmeyi ve farklı koşullara uyum sağlamasını hedefliyor.

Şirket, özellikle yoğun trafik, karmaşık yol yapıları ve zorlu hava koşullarının olduğu bölgelerde testler yaparak sistemin güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Las Vegas, yoğun trafik, düzensiz otel-vale alanları ve Botts noktaları gibi özellikleriyle otonom araçlar için zorlu bir test ortamı sunuyor. Waymo, bu şehirdeki testlerle sistemini zorlamayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

San Diego ise, Waymo'nun halihazırda faaliyet gösterdiği şehirlere daha çok benziyor. Şirket, bu şehirdeki testlerle sistemin yeni ortamlara ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğini ölçmeyi amaçlıyor.

Waymo, Las Vegas ve San Diego'nun ardından Austin, Atlanta ve Miami gibi şehirlerde de robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor.