Hayal kırıklığı: Yeni Tesla Model Y müşteri bulmakta zorlanıyor

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Reuters tarafından yapılan bir analize göre, Tesla bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü yenilenen Model Y'nin satışlarıyla mücadele ediyor.

Bu durum, şirketin satışlarının genel olarak zorlandığı ve yatırımcıların Elon Musk'ın siyasi faaliyetlerinin marka üzerindeki etkisinden endişe duyduğu bir döneme denk geliyor.

TESLA YENİ MODEL Y İÇİN CAZİP FİNANSMAN KAMPANYALARI BAŞLATTI

Reuters'ın haberine göre, Tesla yenilenen Model Y'yi piyasaya sürmesine rağmen potansiyel müşterilere şimdiden büyük teşvikler sunuyor.

Avrupa'daki müşteriler için bazı finansman anlaşmalarının yüzde 0 gibi düşük faiz oranlarıyla geldiği bildiriliyor.

ABD'deki promosyonlar ise yüzde 1,99 faiz oranı veya sıfır peşinat gibi seçenekler içeriyor ki bu tür anlaşmalar sektörde yeni modeller için nadir görülüyor.

Reuters tarafından alıntılanan analistler, Tesla'nın yeni Model Y için arz kısıtlamalarıyla karşı karşıya olmadığına, aksine talebin arzı aşmadığını göstermek için birçok bölgede hemen teslimat teklif edildiğine dikkat çekiyor.

Analistler ayrıca, yeni otomobilin daha yüksek üretim maliyetleri nedeniyle Model Y indirimlerine itiraz ediyor, çünkü bu durum Tesla'nın kâr marjlarının düşeceği anlamına geliyor.

YENİ MODEL Y TASARIM VE TEKNOLOJİ GÜNCELLEMELERİ İÇERİYOR

Yenilenen Model Y, dış tasarımda bir yeniden yapılanma, daha geniş bir menzil ve Tesla'nın destekli sürüş platformu FSD'yi içeriyor.

Diğer Tesla otomobilleri için FSD aboneliği ek maliyet getirirken, şirketin yeni Model Y ile bu stratejisini değiştirdiği ve FSD'yi farklı bir şekilde sunduğu anlaşılıyor.