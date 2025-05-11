Hem yolda hem rayda gidebilen elektrikli araç: Glid Glider

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Salt Lake City merkezli girişim Glid Technologies, yük taşımacılığında devrim yaratabilecek bir yenilikle karşımızda: "Glid Glider".

Bu fütüristik araç, sürücü kabini olmadan tasarlandı. Glid Glider, yaklaşık 36 ton ağırlığa kadar römorkları kara yolunda taşıyabiliyor ve ardından raylara geçerek saatte 129 km/s hıza ulaşabiliyor.

Şirket, bu yıl Kaliforniya'nın tarihi Skunk Train güzergahında Mendocino Railway ile ortaklaşa bir pilot proje başlatmayı planlıyor.

GLID GLIDER'IN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Glid Glider, karayolunda otonom olarak çalışacak ve raylara geçtikten sonra merkezi bir komuta merkezinden uzaktan kontrol edilebilecek şekilde tasarlanıyor.

Şirket, bu teknolojinin "az kullanılan altyapıyı canlandırma, yerel tedarik zincirlerini karbondan arındırma ve kırsal bölgeler için lojistiği yeniden tasarlama" potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Glid, bu araçlarla özellikle maden malzemeleri, tarımsal ürünler, atıklar ve askeri ekipman gibi yüklerin taşınmasına odaklanmayı hedefliyor.

Glid Technologies, otonom taşımacılık modelinin tamamen elektrikli olacağını belirtirken, Skunk Train güzergahı için biyodizel hibrit bir versiyon olan GliderM Alpha'yı da geliştirdi.

Şirket, patentli teknolojiye, ismi açıklanmayan bir kamyon şirketiyle yapılmış bir satın alma emrine ve deneyimli bir liderlik ekibine sahip olduğunu iddia ediyor.

Ancak, aracın gerçek dünya prototipleri hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı. Bu yenilikçi Glid Glider araçlarının otonom taşımacılık sektörüne getireceği yenilikler merakla bekleniyor.