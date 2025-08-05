Hem zam hem indirim: Renault, Ağustos 2025 fiyat listesini açıkladı

Türkiye'nin en çok satan otomobil markalarından Renault, yeni ÖTV düzenlemesi sonrası merakla beklenen Ağustos 2025 fiyat listesini yayınladı.

Yeni liste, bazı modellerde tüketicinin yüzünü güldüren indirimler içerirken, bazı modellerde ise zam yapıldığını gösteriyor.

FİYATI DÜŞEN POPÜLER MODELLER

Fiyat listesindeki en dikkat çekici gelişme, Türkiye'nin en çok satanları arasında yer alan Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinde yaşanan indirimler oldu.

Clio'nun başlangıç fiyatı 1 milyon 447 bin TL'ye, Duster'ın 1 milyon 654 bin TL'ye ve Megane Sedan'ın ise 1 milyon 839 bin TL'ye geriledi.

ZAMLANAN MODELLER HANGİLERİ

Buna karşılık Renault Captur, Rafale ve elektrikli R-5 E-Tech modellerinin fiyatlarında artış yaşandı. Özellikle yeni modeller olan Rafale ve R-5 E-Tech'teki zamlar dikkat çekti.

RENAULT AĞUSTOS 2025 FİYAT LİSTESİ

Clio - 1 milyon 497 bin TL > 1 milyon 447 bin TL

Captur - 1 milyon 870 bin TL > 1 milyon 900 bin TL

Duster - 1 milyon 700 bin TL > 1 milyon 654 bin TL

Megane Sedan - 1 milyon 890 bin TL > 1 milyon 839 bin TL

Austral - 2 milyon 253 bin TL > 2 milyon 250 bin TL

Rafale* - 2 milyon 883 bin TL > 3 milyon 430 bin TL

R-5 E-Tech - 1 milyon 450 bin TL > 1 milyon 707 bin TL