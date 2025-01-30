Honda, 290 binden fazla aracı geri çağırıyor

Haber Merkezi

Honda, ABD'de motor arızası riski taşıyan 290 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, 294 bin 612 aracın motor durması veya güç kaybı yaşayabileceği belirtildi.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma kapsamındaki modeller şunlar:

2022-2025 Acura MDX Type-S

2023-2025 Honda Pilot

2021-2025 Acura TLX Type-S

SORUNUN KAYNAĞI

Yakıt enjeksiyonu elektronik kontrol ünitesindeki (FI-ECU) yazılım hatası, motorun aniden durmasına veya güç kaybına yol açarak kaza riskini artırabiliyor.

Honda bayileri, etkilenen araçlardaki FI-ECU yazılımını ücretsiz olarak yeniden programlayarak sorunu çözecek.

Geri çağırma programına dahil olan araç sahipleri, Honda tarafından bilgilendirilecek ve sorunun çözümü için gerekli adımlar atılacak.