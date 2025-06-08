Honda Civic Type R Avrupa'ya veda ediyor

Haber Merkezi

Honda, sevilen performans modeli Civic Type R'nin Avrupa'daki macerasını sonlandırma kararı aldı.

Sıkılaşan emisyon kuralları nedeniyle yıl sonu itibarıyla satıştan kalkacak olan "hot-hatch", Avrupa'ya özel ve sınırlı sayıda üretilecek "Ultimate Edition" versiyonuyla veda edecek.

VEDANIN NEDENİ SIKI EMİSYON KURALLARI

Honda, Honda Civic Type R'ın Avrupa'da tutulmasını istese de, yasalara uymak zorunda olduklarını belirtti.

Avrupa Strateji ve Ürün Başkanı Hannah Swift, "Sektör değişiyor ve model yelpazemiz de Avrupa'daki yasalara uygun olarak gelişmek zorunda." diyerek, daha sıkı emisyon düzenlemelerinin bu kararın arkasındaki ana neden olduğunu doğruladı.

Bu durum, Avrupa'daki hot-hatch pazarında önemli bir oyuncunun daha sahneden çekilmesi anlamına geliyor. Otomobil tutkunları için bu karar bir hayal kırıklığı yarattı.

"ULTIMATE EDITION" İLE ÖZEL BİR VEDA

Sadece 40 adetle sınırlı olacak "Ultimate Edition", Şampiyona Beyazı rengi ve kırmızı şeritleriyle dikkat çekiyor.

Bu özel versiyonda standart modelden farklı olarak karbon fiber bir arka kanat, kapı eşiği kaplamaları ve orta konsolda karbon fiber kaplamalar sunuluyor.

Mekanik açıdan ise bir değişiklik bulunmuyor; Ultimate Edition, 329 beygir güç ve 420 Nm tork üreten 2.0 litrelik turboşarjlı motorunu ve 6 ileri manuel şanzımanını koruyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması yine 5.4 saniye sürüyor.

FİYAT VE GELECEK PLANLARI

"Ultimate Edition" için henüz bir fiyat açıklanmasa da standart Honda Civic Type R modelinin Avrupa'daki vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyatlara sahip olduğu biliniyor.