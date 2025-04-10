Honda CR-V, 30. yaşını özel bir konsept ile kutluyor

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Japon otomotiv devi Honda, sevilen SUV modeli CR-V'nin 30. yılını sıra dışı bir konseptle taçlandırıyor. "Dream Pod" adını taşıyan bu özel tasarım, CR-V'yi kamp tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yorumluyor.

Özel ekipmanlar, orijinal Honda aksesuarları ve özgün tasarım detaylarıyla donatılan bu konsept, doğayla iç içe olmayı seven ancak konforundan ödün vermek istemeyenler için cazip bir alternatif sunuyor.

KOMPAKT KARAVAN KONFORU

Honda CR-V "Dream Pod" konseptinin iç mekanı, iki kişinin rahatça konaklayabileceği şekilde tasarlanmış durumda.

Çift kişilik yatağın yanı sıra entegre ocak, katlanabilir lavabo ve kamp deneyimini zenginleştirecek pek çok kullanışlı aksesuar bulunuyor.

Bu özellikleriyle "Dream Pod", minimal boyutlarına rağmen tam teşekküllü bir karavan konforu sunuyor.

"Dream Pod" konsepti, Honda'nın Avrupa pazarındaki ilk şarj edilebilir hibrit versiyonu olan CR-V e:PHEV'i temel alıyor.

79 km'lik elektrikli menzili sayesinde çevreye duyarlı bir sürüş imkanı sunan bu model, 159 mm yerden yüksekliği ve gelişmiş çekiş kontrol sistemiyle zorlu arazi koşullarının da üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

Ayrıca Honda Sensing 360 güvenlik teknolojisi ile donatılan CR-V, sürücü ve yolcular için üst düzey güvenlik sağlıyor.

AKILLI KAMP ÇÖZÜMLERİ

Honda'nın "Dream Pod" konseptinin kalbinde, CR-V'nin 617 litrelik bagajına mükemmel bir şekilde sığan EGOE Nestboard 650 araç içi kamp kiti yer alıyor.

Arka koltuklar katlandığında pratik bir şekilde çift kişilik yatağa dönüşebilen bu kit, uyku alanı ihtiyacını karşılıyor.

İç kısımda ise dışarıya doğru çekilebilen bir çekmece içerisinde ocak, katlanabilir lavabo, çatal bıçak takımı ve tabaklar gibi temel mutfak ekipmanları bulunuyor.