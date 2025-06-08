Honda, dünyanın en verimli motorunu üretmek istiyor

Haber Merkezi

Elektrikli araçlara olan talebin küresel çapta azalmasıyla birlikte otomobil üreticileri, planlarını yeniden gözden geçiriyor.

Japon üretici Honda da elektrikli araç üretimini yavaşlatarak, artan talebi karşılamak üzere yeni nesil Honda hibrit teknolojilerine ağırlık vereceğini doğruladı.

HAFİF, KÜÇÜK VE DAHA VERİMLİ YENİ MOTOR

Autocar'ın haberine göre, Honda CEO'su Toshihiro Mibe, şirketin "dünyanın en verimli" güç ünitesini taşıyan yeni bir hibrit araç ailesi piyasaya sürmeyi hedeflediğini belirtti. Yeni hibrit sistemin, mevcut teknolojilerden daha küçük ve daha hafif olacağı bildiriliyor.

Yeni sistemin devir aralığının şimdikinden yaklaşık yüzde 40 daha geniş olacağı ve bu sayede yaklaşık yüzde 10'luk bir verimlilik artışı sağlayacağı kaydedildi. Bu, daha az yakıtla daha fazla performans anlamına geliyor.

2030'A KADAR 13 YENİ HİBRİT MODEL

Honda, 2030 yılına kadar yeni nesil Honda hibrit teknolojisine sahip tam 13 yeni model tanıtmayı planlıyor.

Şirket, Kuzey Amerika'yı "ana savaş alanı" olarak gördüğü için, Passport ve Pilot gibi en büyük SUV modellerinde bile bu yeni hibrit donanımı sunmayı hedefliyor.

CEO Mibe, yeni hibrit güç ünitesinin ilk olarak hangi modellerde kullanılacağını belirtmese de kurulumun mevcut 1.5 ve 2.0 litrelik motorlarla eşleştirileceğini söyledi.

Bu durum, Accord, Civic, CR-V ve HR-V gibi popüler modellerin bu yeni teknolojiyle uyumlu olacağı anlamına geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PLANLARI TAMAMEN RAFA KALKMADI

Honda, hibritlere odaklanırken elektrikli araçlardan tamamen vazgeçmiyor. Otomobil üreticisi, yeni bir sedan ve bir SUV içeren "0 Serisi" adlı tam elektrikli araç ailesinin geliştirilmesine devam ediyor.

Honda 0 SUV ve 0 Saloon olarak adlandırılan bu elektrikli modellerin her ikisinin de 2026 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.