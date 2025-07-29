Honda, elektrikli mini otomobil N-ONE modelini tanıttı

Japon otomotiv devi Honda, şehir içi kullanım için tasarladığı yeni elektrikli otomobili N-ONE e'yi gün yüzüne çıkardı.

Popüler retro model N-ONE'ın elektrikli versiyonu olan araç, kompakt boyutları ve pratik özellikleriyle dikkat çekiyor.

ŞEHİR İÇİN 270 KM MENZİL

Honda, yeni N-ONE e modelinin WLTP standartlarına göre 270 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili sunduğunu açıkladı.

Aracın iç mekanı ise alanı en üst düzeye çıkarmak için tamamen yeniden tasarlanmış ve esnek oturma düzenine sahip.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE EVİNİZİ ÇALIŞTIRABİLECEK

Aracın en şaşırtıcı özelliği ise Araçtan Eve (V2H) teknolojisi. Bu sayede N-ONE e, bir elektrik kesintisi sırasında mobil bir jeneratör gibi kullanılarak bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanan model, şehir hayatı için çok yönlü bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Otomobilin fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.