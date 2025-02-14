Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşme planları resmen sonlandı

Haber Merkezi

Japon otomotiv sektörünün devleri Honda, Nissan ve Mitsubishi, birleşme planlarını iptal etti.

Elektrikli araç pazarındaki rekabete karşı güç birliği yapmayı hedefleyen şirketler, anlaşmazlıklar nedeniyle birleşme görüşmelerini sonlandırdı.

BİRLEŞME NEDEN İPTAL EDİLDİ

Birleşme planının iptal edilmesinin ardında, şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıklar olduğu belirtiliyor.

Özellikle Honda'nın, Nissan'a bir yan kuruluş olarak faaliyet gösterme teklifine karşı çıkması, görüşmelerin sonlanmasına neden oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ REKABETİNDE ZORLANIYORLAR

Honda ve Nissan, Tesla ve BYD gibi elektrikli araç devleriyle rekabet etmekte zorlanıyor.

Özellikle Çin ve ABD pazarlarında istedikleri satış rakamlarına ulaşamayan şirketler, birleşerek güçlerini birleştirmeyi ve rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyordu.

NISSAN'DAN İŞTEN ÇIKARMA VE ÜRETİM AZALTMA KARARI

Nissan, Çin ve ABD pazarlarındaki düşük performansı nedeniyle geçen yıl 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.

Şirketlerin birleşmesi durumunda, Toyota ve Volkswagen'den sonra dünyanın üçüncü büyük otomobil grubu ortaya çıkacaktı.

Birleşme ile birlikte, elektrikli araç üretimi ve dijitalleşme alanında büyük yatırımlar yapılması planlanıyordu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ORTAKLIĞI DEVAM EDECEK

Birleşme planları iptal edilse de Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklığı devam edecek.

Şirketler, elektrikli araç teknolojileri geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak için iş birliği yapmaya devam edecekler.