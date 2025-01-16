Honda'nın yeni otomobili kendi işletim sistemine sahip olacak

Haber Merkezi

Honda, ilk orijinal elektrikli aracı Acura RSX'i 2026 yılında piyasaya sürecek. RSX, Honda'nın kendi geliştirdiği yeni platform üzerine inşa edilecek ve Asimo işletim sistemini kullanacak.

ACURA RSX'İN ÖZELLİKLERİ

Acura RSX, sportif bir SUV coupe olarak tasarlandı. Honda'nın yeni araç platformu üzerine inşa edilen RSX, yüksek performans ve uzun menzil sunacak.

ASİMO İŞLETİM SİSTEMİ

RSX, Honda'nın kendi geliştirdiği Asimo işletim sistemini kullanan ilk araç olacak.

Asimo, Honda'nın insansı robotundan adını alıyor ve araç içi yazılım ve donanımın entegre bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

HONDA'NIN ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİ

Honda, 2040 yılına kadar tüm yeni araç satışlarının batarya elektrikli veya yakıt hücreli elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. RSX, Honda'nın bu hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

RSX, Honda'nın 2000'lerin başında Integra modelinin performans versiyonu olarak kullandığı bir isim. Honda, bu ismi yeniden canlandırarak sportif mirasına vurgu yapıyor.