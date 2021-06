Hyundai Bayon Türkiye fiyatı ve özellikleri

Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyatı belli oldu.

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz mart ayında tanıtılan B-SUV model 2021 Hyundai Bayon'un üretimine başladı.

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen 2021 Hyundai Bayon, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak.

Bayon, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Kısa bir süre önce Avrupa fiyatları belli olan otomobilin, şimdi de Türkiye fiyatları açıkandı.

Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin otomobilin özelliklerine kısa bir göz atalım.

HYUNDAI BAYON TASARIMI

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de yine aynı modelden aldı.

Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor. Ön bölümde ise çok katmanlı far düzeni dikkatlerden kaçmıyor

Uzunluğu üçüncü nesil Hyundai i20'den 14 cm daha uzun olan Bayon; 4,18 metrelik gövdesiyle neredeyse Kona (4.200 mm) kadar. Aracın genişliği ise 1,77 metre olarak açıklandı. Aks mesafesi 2.580 mm civarında olan modeli Kona'dan ayıran en büyük farklardan biri de kabin.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi ekranı oldukça dikkat çekiyor.

Direksiyon simidinin arkasında ise multimedya ile aynı boyutlara sahip dijital gösterge paneli konumlandırılmış. Grafikleri ve teması değiştirilebilen bu kadran, teknolojiyi ön plana çıkartıyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Hyundai ve Kia'nın ortak geliştirdiği K2 platformundan yükselen Bayon, güvenlik donanımlarını da kardeşi i20'den alıyor. Aktif şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı ve otomatik acil durum freni bunlardan sadece birkaçı.

Bayon'un cephanesinde yer alan en güzel güvenlik donanımı ise Smart Cruise Control. Navigasyon ile birlikte çalışan sistem, aslında bir nevi adaptif hız sabitleyici, fakat yol tarifindeki verilerin çekilmesi sayesinde Bayon, virajlara göre hızını otomatik olarak ayarlayabilecek.

HYUNDAI BAYON MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkacak. Otomobilde dizel motorlara yer verilmeyecek.

Giriş paketinde 84 bg'lik 1.2 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda sadece 5 ileri manuel sunacak.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor. İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebilecek.

Bayon motor seçeneklerinin en tepesinde ise yine iMT6 veya DCT7 ile eşlenebilen hibrit destekli 120 bg'lik 1.0 T-GDI yer alacak.

HYUNDAI BAYON AVRUPA FİYATI

2021 Hyundai Bayon henüz resmi olarak satışa sunulmuş olmasa da aracın Almanya'daki fiyatı belli oldu. Pure, Select, Trend ve Prime donanım seviyeleriyle satılacak yeni Bayon'un fiyatı 16 bin 790 eurodan başlıyor.

İşte Hyundai Bayon Avrupa fiyat listesi:

1.2 MPI 84 PS (5-MT) - Pure - 16 bin 790 euro

1.0 T-GDI 100 PS (6-MT) - Select - 19 bin 990 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - Select - 20 bin 990 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - Trend - 22 bin 490 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - Prime - 24 bin 290 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - Select - 22 bin 490 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - Trend - 23 bin 990 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - Prime - 25 bin 790 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (6-iMT) - Trend - 23 bin 290 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (6-iMT) - Prime - 25 bin 090 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (7-DCT) - Trend - 24 bin790 euro

1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (7-DCT) - Prime - 26 bin 590 euro

HYUNDAI BAYON TÜRKİYE FİYATLARI

Hyundai Bayon, Türkiye'de ise Jump, Style, Elite ve Elite Boss donanım paketleriyle satışa çıkacak. Açıklanan fiyatlar ise şu şekilde:

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) – 201 bin 900 TL

BAYON 1.4MPI 6 AT Style (Benzinli) – 223 bin 400 TL

BAYON 1.4MPI 6 AT Style Design (Benzinli) – 225 bin 400 TL

BAYON 1.4MPI 6 AT Elite (Benzinli) – 282 bin TL

BAYON 1.0T 7 DCT Style (Benzinli) – 296 bin TL

BAYON 1.0T 7 DCT Elite Bose (Benzinli) – 326 bin TL

BAYON 1.0T 48V 7 DCT Elite (Benzinli) – 323 bin TL