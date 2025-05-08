Hyundai, Çin pazarı için üreteceği elektrikli Elexio modelini tanıttı

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Hyundai ve Çinli ortağı BAIC Motor tarafından geliştirilen Elexio, markanın Çin'e özel ilk elektrikli otomobili olma özelliğini taşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüler, aracın Ioniq 5'ten daha hacimli, Ioniq 9'dan ise daha kompakt bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Ön far tasarımında Çin kültüründe uğurlu sayılan 8 rakamına gönderme yapıldığı belirtiliyor.

TASARIM DETAYLARI

Elexio'nun tasarımında aerodinamik verimliliği artıran gömme kapı kolları ve ön ile arka ışık çubukları dikkat çekiyor.

Ayrıca kontrast renkli arka sütun, tavan spoyleri altına gizlenmiş arka silecek ve geniş çamurluklar gibi modern detaylar göze çarpıyor.

Hyundai, aracın teknik özellikleri ve fiyat detaylarını ilerleyen aylarda paylaşacak.

Hyundai, Çin pazarındaki zorlu koşullara rağmen yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, elektrikli araç gelişimini hızlandırmak amacıyla BAIC ile birlikte 1,1 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor.

Bu yatırım, iki şirketin bölgedeki Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.