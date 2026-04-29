Tesla, Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini ödemek için başvuruda bulundu

Delaware Yüksek Mahkemesi'nin aralık ayındaki kararının ardından Tesla, kurumsal tarihin en büyük yönetici tazminatı için harekete geçti.

Şirket, Elon Musk'a verilecek güncel değeri yaklaşık 114 milyar dolar olan 304 milyona yakın adi hissenin tescili için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurdu.

YILLAR SÜREN HUKUKİ MÜCADELE SONA ERDİ

Musk'ın 2018 yılındaki performans ödülü, Delaware Mahkemesi tarafından onay sürecindeki kusurlar gerekçesiyle daha önce tamamen iptal edilmişti.

Ancak Yüksek Mahkeme'nin alt mahkeme kararını bozarak ödeme yapılmamasını adaletsizlik olarak nitelendirmesiyle bu büyük hukuki düğüm çözülmüş oldu.

YENİ ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Hisselerin geçerlilik kazanması için Elon Musk'ın, en az 2028 yılına kadar şirkette yönetici olarak kalması ve hisseleri beş yıl boyunca elinde tutması şart koşuldu.

Bu büyük ödeme adımının ardından Tesla, önümüzdeki çeyreklerde bilançosuna yansıyacak 9,97 milyar dolarlık tazminat giderini de resmen duyurdu.

GELECEKTEKİ TRİLYON DOLARLIK PAKET ONAYLANDI

Sona eren bu krizin yanı sıra Tesla hissedarları, geçtiğimiz kasım ayında şirketin yeni hedeflere ulaşması durumunda 1 trilyon dolara kadar çıkabilecek devasa bir tazminat planına daha onay verdi.

Bu yeni performans paketi, belirlenen kilometre taşlarının aşılması halinde Musk'a ek olarak 424 milyon hisse daha kazandıracak.