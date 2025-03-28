Hyundai, Çin pazarına özel yeni bir elektrikli SUV geliştiriyor

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Hyundai, Çin pazarı için özel olarak geliştirilen yeni elektrikli SUV modeli hakkında ipucu verdi.

Yoğun kamuflaj altında test edilen SUV, soğuk hava koşullarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Modelin tasarımında, ön farları birleştiren ince bir LED şerit ve arka kısımda boydan boya uzanan LED stop lambaları gibi çarpıcı detaylar yer alıyor.

Ayrıca, aracın güçlü omuz çizgisi, dik bagaj kapağı ve entegre spoyleri de dikkat çekiyor.

E-GMP PLATFORMU İLE YÜKSEK MENZİL HEDEFİ

Hyundai, yeni elektrikli SUV modelinde E-GMP (Electric Global Modular Platform) platformunu kullanmayı planlıyor.

Bu platform, tek veya çift motorlu konfigürasyonları destekleyerek yüksek performans ve menzil sunmayı amaçlıyor.

110,3 kWsa'e kadar batarya kapasitesi sunabilen E-GMP platformu, elektrikli SUV modelinin uzun mesafeler kat etmesini sağlayacak.

ÇİN PAZARINDAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ REKABETİ

Hyundai, Çin pazarındaki elektrikli araç rekabetine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Şu anda Beijing Hyundai'nin Çin'de sunduğu modellerin çoğu içten yanmalı motora sahip.

Ancak, Hyundai, elektrikli araç pazarındaki büyüme potansiyelini değerlendirerek bu alanda daha fazla model sunmayı planlıyor.

Bu yeni elektrikli SUV modeli, markanın Çin'deki elektrikli araç stratejisi için önemli bir adım olacak.