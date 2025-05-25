Hyundai, Güney Kore'de elektrikli araç şarj robotunu kullanıma sundu

Haber Merkezi

Hyundai ve Kia, elektrikli araç şarj deneyimini dönüştürmek amacıyla yeni robotik sistemlerini denemeye hazırlanıyor.

Güney Kore'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'na kurulan bu sistem, elektrikli araçlara otomatik olarak şarj kablosunu takıp, şarj tamamlandığında da bağlantıyı kesen tek kollu bir robot olarak tasarlandı.

ROBOTİK ŞARJ SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Araç park edip hareketsiz hale geldiğinde, otomatik robot araca bağlanarak şarj portunu kendiliğinden açıyor.

Dahili kamerasıyla şarj girişinin konumunu ve açısını hesaplayan robot, şarj kablosunu güvenli bir şekilde takarak şarj işlemini başlatıyor. Şarj tamamlandığında ise kabloyu çıkarıp yerine koyuyor ve port kapağını kapatıyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu sistem, 3D kamera tabanlı yapay zeka ile kontrol ediliyor ve park pozisyonu, port yapısı, hava durumu, engeller ve kablo ağırlığı gibi birçok değişkeni aynı anda analiz edebiliyor.

Ayrıca, güvenlik amacıyla lazer sensörlü bir direk kullanılarak olası engeller tespit ediliyor.

Incheon Uluslararası Havalimanı Şirketi ile iş birliği yapan Hyundai ve Kia, bu yüksek güvenlikli ve yoğun trafiğe sahip alanda sistemlerini devreye alarak otomatik şarj teknolojisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Havalimanı, 2026 yılına kadar 1.110 şarj ünitesine ulaşmayı hedefliyor ve çevreci hizmet araçlarını bu robotlarla şarj edecek.