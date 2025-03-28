Hyundai, IF Design Tasarım Ödülleri'nde 18 ödül kazandı

AA & Ensonhaber

Hyundai Motor Company, 2025 IF Design Tasarım Ödülleri'nde farklı kategorilerde 18 ödül kazanmayı başardı.

Toplam 8 disiplini ve 12 kategoriyi içeren ödüller, aynı zamanda elektrifikasyon ve mobiliteki girişimleri de kapsıyor.

IONIQ 9 DA ÖDÜL ALDI

Hyundai'nin yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunacağı 'IONIQ 9' modeli otomobil kategorisinde ödül alırken aynı zamanda hidrojenli 'INITIUM' ve 'PALISADE' modelleri de ödül aldı.

Hyundai'nin hızlı şarj robotu ACR, ev tipi şarj cihazı ve Robotics Lab imzalı X-ble giyilebilir robotu da ödüle layık görüldü.

Markanın yazılı ve online medya çalışmaları, bayiler için hazırladığı AD Creator gibi uygulamalar da IF Design jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı.

Hyundai'nin yeni elektrikli aracı INSTER'de '2025 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY)' yarışmasında ilk 3'e kalarak önemli bir başarı elde etti.

INSTER, dünyada yılın otomobili seçildiği taktirde 'IONIQ 5', IONIQ 6' ve 'IONIQ 5 N'in başarısını sürdüren dördüncü model olacak.