Hyundai INSTER, uygun fiyatlı versiyonuyla Türkiye'de satışta

Hyundai, INSTER modelini Advance sürümünden sonra şimdi de Dynamic versiyonuyla getirerek elektrikli araç fiyat bandını aşağı çekiyor.

Mevcut versiyonlar 1.6 milyon TL seviyesini aşarken, yeni Hyundai INSTER Dynamic 1 milyon 399 bin TL fiyatla listeleniyor.

327 KİLOMETRE MENZİL VE HIZLI ŞARJ

Yeni versiyonda yer alan 71,1 kW gücündeki elektrikli motor, 147 Nm tork üreterek aracı 0’dan 100 km/s hıza 11,7 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hızı 140 km/s olan otomobil, 42 kWsa batarya kapasitesiyle geliyor.

Araç, birleşik kullanımda 327 kilometre menzil sunarken şehir içinde bu değer 473 kilometreye kadar çıkabiliyor.

DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada doluyor.

GÜVENLİK VE KONFOR STANDART

INSTER Dynamic; Ön Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı ve Akıllı Hız Sabitleyici gibi gelişmiş güvenlik sistemlerini standart olarak sunuyor.

Ayrıca rejeneratif frenleme ve tek pedal sürüş özelliği (i-Pedal) şehir içi kullanımı kolaylaştırıyor.

Dört farklı gövde rengiyle tercih edilebilen model, Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekan rengiyle geliyor. Araçta ayrıca 10,25 inçlik dijital gösterge ve gelişmiş bilgi-eğlence ekranı da yer alıyor.