Hyundai Ioniq 6 N için geri sayım başladı: İşte tanıtım tarihi

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Hyundai'nin elektrikli sedanı Ioniq 6'nın merakla beklenen yüksek performanslı "N" versiyonu, yeni teaser görselleriyle kendini gösterdi.

Koreli üretici, performans ailesinin en yeni üyesi olacak Ioniq 6 N'in, 10-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Goodwood Hız Festivali'nde sahne alacağını açıkladı.

BEKLENEN PERFORMANS: 650 BEYGİR GÜÇ

Hyundai Ioniq 6 N'in teknik detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak aracın, Ioniq 5 N ile aynı platformu ve güç ünitesini paylaşması bekleniyor.

Bu da Ioniq 6 N'in, yaklaşık 650 beygir güç ve 770 Nm tork üreten çift elektromotorlu bir düzene sahip olacağı anlamına geliyor.

Bu güçle modelin, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin biraz üzerinde tamamlaması ve 250 km/s civarında bir azami hıza ulaşması muhtemel.

Yayınlanan teaser görselleri, Hyundai Ioniq 6 N'in standart modele göre çok daha agresif bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Genişletilmiş çamurluklar, daha alçak bir süspansiyon, yeni alaşım jantlar ve büyük bir arka kanat gibi detaylar, aracın performans odaklı karakterini vurguluyor.

Araç, halkla ilk buluşmasını İngiltere'deki ikonik Goodwood Hız Festivali'nde tepe tırmanışını gerçekleştirerek yapacak.

Bu, otomobil tutkunlarının aracın yeteneklerini ilk kez canlı olarak görme fırsatı bulacağı anlamına geliyor.