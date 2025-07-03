Hyundai temmuz ayı güncel fiyat listesi: Birçok model zamlandı

Hyundai, temmuz ayı boyunca geçerli olacak yeni fiyat listesini resmi olarak açıkladı.

Markanın yaptığı güncelleme ile IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri haricindeki tüm binek otomobillerin fiyatlarında artış yaşandı.

Yapılan son zamlarla birlikte markanın en uygun fiyatlı modeli olan i10'un başlangıç fiyatı 1,1 milyon TL sınırını aştı.

EN UCUZ HYUNDAI ARTIK 1 MİLYON 129 BİN TL

Yapılan zamlar en çok giriş segmenti modellerde hissedildi. Türkiye'de üretilen ve en çok tercih edilen modellerden olan Hyundai i10'un başlangıç fiyatı 1 milyon 094 bin TL'den 1 milyon 129 bin TL'ye yükseldi.

Bir diğer popüler model olan i20'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 234 bin TL'ye, B-SUV segmentindeki Bayon'un başlangıç fiyatı ise 1 milyon 362 bin TL'ye çıktı.

Bu artışlar, markanın en erişilebilir modellerinin fiyat etiketlerini önemli ölçüde yukarı taşıdı.

SUV MODELLERİ DE ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

Hyundai'nin SUV ailesindeki popüler modeller de temmuz zammından etkilendi. Kompakt SUV modeli Kona'nın benzinli versiyonunun başlangıç fiyatı 1 milyon 899 bin 600 TL'den 1 milyon 955 bin TL'ye yükseldi.

Türkiye'de en çok sevilen C-SUV modellerinden biri olan Tucson'un yeni başlangıç fiyatı ise 2 milyon 099 bin TL'den 2 milyon 169 bin TL'ye ulaştı. Markanın premium SUV'u SANTA FE Hibrit modelinin fiyatı da 4 milyon 565 bin TL olarak güncellendi.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE FİYATLAR SABİT KALDI

Markanın zam politikasında dikkat çeken en önemli nokta ise elektrikli modeller oldu. Hyundai, popüler elektrikli modelleri IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın fiyatlarını bu ay sabit tutma kararı aldı.

Ancak markanın en yeni elektrikli modeli olan ve şehir içi kullanımı hedefleyen INSTER'in fiyatı 1 milyon 319 bin TL'den 1 milyon 345 bin TL'ye yükseldi.

HYUNDAI TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ VE ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİMİ

i10 - 1 milyon 94 bin TL > 1 milyon 129 bin TL

i20 - 1 milyon 209 bin TL > 1 milyon 234 bin TL

Bayon - 1 milyon 332 bin TL > 1 milyon 362 bin TL

Kona - 1 milyon 899 bin 600 TL > 1 milyon 955 bin TL

Tucson - 2 milyon 99 bin TL > 2 milyon 169 bin TL

SANTA FE Hibrit - 4 milyon 470 bin TL > 4 milyon 565 bin TL

IONIQ 5 - 1 milyon 919 bin TL > 1 milyon 919 bin TL

IONIQ 6 - 1 milyon 878 bin 500 TL > 1 milyon 878 bin 500 TL

INSTER - 1 milyon 319 bin TL > 1 milyon 345 bin TL