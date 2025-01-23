Hyundai, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Creta'yı tanıttı

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Hyundai, Hindistan pazarı için elektrikli SUV modeli Creta Electric'i tanıttı. 2015 yılında içten yanmalı motorla piyasaya sürülen ve Hindistan'da büyük beğeni toplayan Creta, şimdi de elektrikli versiyonuyla karşımızda.

ŞIK VE MODERN TASARIM

Hyundai Creta Electric, dikkat çekici bir tasarıma sahip. Ön kısımda LED destekli parçalı farlar ve kapalı ızgara yer alırken, arka kısımda şık bir ışık barı bulunuyor.

İç mekanda ise modern bir tasarım dili kullanılıyor. Üç farklı ekran (dijital gösterge paneli, bilgi-eğlence ekranı ve klima kontrol ekranı) teknolojik bir görünüm sunuyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE UZUN MENZİL

171 beygir gücüne (126 kW) sahip bir elektrik motoru ile donatılan Creta Electric, 42 kWh ve 51.4 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak.

0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabilen Creta Electric, 473 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Hyundai Creta Electric, 27 bin 200 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bugünkü kurla yaklaşık 970 bin TL'ye denk gelen bu fiyat, Creta Electric'i Fiat Egea ile benzer bir fiyat aralığına yerleştiriyor.