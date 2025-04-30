Hyundai'nin elektrikli modeli Inster, Türkiye'ye geliyor

Haber Merkezi

Elektrikli araç pazarı hem dünyada hem de Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor. Artan talep ve çevreci yaklaşım, otomobil üreticilerini yeni elektrikli modeller geliştirmeye yöneltiyor.

Bu markalardan biri olan Hyundai, A-SUV segmentindeki yeni elektrikli modeli Inster'ı Türkiye pazarına sunmak için gün sayıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Hyundai Inster'in mayıs ayının sonunda Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Hatta Özpeynirci, bu küçük elektrikli SUV modelinin ilk partisinin şimdiden Türkiye'ye ulaştığını da belirtti.

YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLMİŞTİ

2025 yılında dünyada "Yılın Elektrikli Otomobili" seçilen Inster, kompakt boyutları ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

HYUNDAI INSTER MENZİL VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

Hyundai Inster'in Türkiye'ye gelmesi beklenen 49 kWh batarya kapasiteli uzun menzilli versiyonu, 370 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunuyor.

Bu menzil, özellikle şehir içi ve kısa mesafeli şehirler arası yolculuklar için oldukça yeterli görünüyor.

Aracın hızlı şarj özelliği de dikkat çekici. Hyundai Inster, uygun bir hızlı şarj istasyonunda bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede ulaştırabiliyor.

HYUNDAI INSTER TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK

Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, Hyundai Inster'in Türkiye'de yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alması ve fiyatının 1,3 milyon TL civarında olması bekleniyor.

Bu fiyat seviyesi, Inster'i Türkiye pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli SUV modellerinden biri yapabilir.