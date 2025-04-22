İkinci el oto pazarında fiyatlar düşüyor: İşte yıl sonu beklentileri

Haber Merkezi

Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketlerinden Cardata, güncel veriler ışığında Nisan 2025 itibarıyla piyasa değerlendirmesini ve 2025 yılı sonu beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.

Cardata İş Geliştirme Direktörü Süleyman Yayla, ikinci el araç fiyatlarının son altı aydır yatay bir seyir izlediğini belirtti.

FİYATLAR DÜŞÜYOR

Yayla, Mart-Nisan 2025 döneminde sıfır otomobil ve SUV fiyatlarında yüzde 4, hafif ticari araçlarda ise yüzde 3'lük bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti.

Aynı dönemde ikinci el araç fiyatlarının ise genel ortalamada yüzde 1,5 oranında gerilediğini ekledi.

"İKİNCİ EL" FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ

Süleyman Yayla, "İkinci el fiyatlar için tam anlamıyla balon söndü, fiyatlar normale döndü diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Reel olarak ciddi bir değer kaybının yaşandığına dikkat çeken Yayla, 2024 yılında ikinci el fiyatlarında yüzde 14'lük nominal artış olmasına karşın enflasyonun yüzde 45 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise nisan ayı verilerinin ikinci el otomobil piyasasındaki durağanlığı net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Yalçın, ikinci el araç fiyatlarının dip seviyede olduğunu ve piyasada genel bir bekleme psikolojisinin hakim olduğunu kaydetti.

PİYASADAKİ DURAĞANLIĞIN NEDENLERİ

Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,5 milyon ikinci el otomobil satıldığını belirten Hüsamettin Yalçın, fiyatların geldiği dip seviyenin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Fiyatlardaki bu durağanlığın temel nedenleri arasında yüksek faiz oranları ve krediye erişimdeki zorlukların ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Taşıt kredisi maliyetlerinin artması ve tüketicilerin krediye ulaşmakta zorlanmasının piyasayı olumsuz etkilediğini ifade eden Yalçın, sıfır araç kampanyalarının da önemli bir etken olduğunu ekledi.

İKİNCİ EL PİYASASINDA SON DURUM VE BEKLENTİLER

İkinci el otomobil pazarında ortalama ilan süresinin 40 güne kadar uzadığına dikkat çeken Yalçın, alıcıların pazarlık odaklı davrandığını, satıcıların ise fiyatlamada daha esnek olduğunu söyledi.

Yalçın, 1-3 yaş arası ekonomik ve düşük hacimli araçlara olan ilginin devam ettiğini, ancak yatırım amaçlı alımların durma noktasına geldiğini ve piyasada sadece gerçek ihtiyaç sahiplerinin kaldığını belirtti.

Yılın geri kalan döneminde ikinci el otomobil satışlarının artabileceğini öngördüklerini ifade eden Yalçın, Cardata olarak 2025 yılı toplamında 8-9 milyon adetlik bir ikinci el satışı beklediklerini açıkladı.