İkinci el piyasasında son durum: Ortalama fiyatlar yükseliyor

Haber Merkezi

Türkiye'de otomotiv sektöründe yaşanan hareketlilik, ikinci el piyasasına da yansımaya başladı.

Otomobil Piyasası Görünümü raporunun mart ayı sonuçları, ikinci el otomobil piyasasındaki son gelişmeleri ortaya koydu.

Rapora göre, otomobil talebi mart ayında, hem geçen yılın aynı ayına hem de bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı.

OTOMOBİL TALEBİNDE ARTIŞ GÖZLENDİ

Rapora göre, otomobil talep endeksi mart ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 oranında artış gösterdi.

Bir önceki aya göre talep artışı ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Bu veriler, ikinci el otomobil piyasasında alıcıların ilgisinin arttığını ve piyasanın canlanmaya başladığını gösteriyor.

SATILAN OTOMOBİL SAYISI ARTTI

Otomobil piyasasındaki canlılığın bir diğer göstergesi olan satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı mart ayında, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 21,3 seviyesine yükseldi.

İLANLARIN KALMA SÜRESİ UZADI

Otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise mart ayında, bir önceki aya göre 0,4 gün artarak 21,3 gün oldu.

REEL FİYATLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Enflasyondan arındırıldığında ortalama otomobil reel satış fiyatındaki düşüş serisi, mart ayında 21 aya ulaştı.

Mart ayında reel fiyat endeksi, şubat ayına kıyasla yüzde 2,1 azalarak 147,2 oldu. Bu veriler, ikinci el otomobil fiyatlarında enflasyona göre bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

ORTALAMA OTOMOBİL FİYATI NE KADAR

Ortalama otomobil fiyatları, bir önceki aya kıyasla hafif bir yükseliş gösterdi. Şubat ayında 947 bin 152 TL olan ortalama otomobil fiyatı, mart ayında 950 bin 515 TL'ye yükseldi. Bir önceki yıla kıyasla ortalama otomobil fiyatlarında yüzde 10,6'lık bir artış gözlemlendi.