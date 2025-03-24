İkinci elde bayram hareketliliği: İşte dolandırılmamak için yapmanız gerekenler

Haber Merkezi

İkinci el araç satışlarında bayram öncesi yaşanan canlanma nedeniyle Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Erkoç, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

Her yıl bayram dönemleri öncesinde ve yaz ayları yaklaştığında araç alım satım işlemleri hız kazanır. Bu dönemde internet üzerinden 'kapora dolandırıcılığı' ve 'ayaküstü' diye tabir ettiğimiz kayıt dışı alım satım yapan kişilerin arttığını görüyoruz. Burada hem vatandaşlarımızın hem de motorlu araç satıcılarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz.

YETKİ BELGESİNE SAHİP SATICILARI TERCİH EDİN

Aydın Erkoç, yetki belgesi olmadan satış yapanların tüketicilerin mağduriyetine neden olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın otomotiv ticaret merkezlerinden ya da yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapması önem taşıyor. Bu dönemlerde özellikle kapora dolandırıcılığı çok yaşanıyor. Eğer tüketiciler, otomotiv alırken karşılarında muhatap bulabilecekleri adresleri seçerse herhangi bir sorun yaşamaz." dedi.

EKSPERTİZDE TSE STANDARTLARINA DİKKAT

Araç ekspertizi konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Erkoç, ekspertiz merkezlerinin TSE standartlarında hizmet vermesinin ve araca garanti vermesinin önemini vurguladı.

Erkoç, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için güvenilir, kurumsal ve gerekli standartları taşıyan ekspertiz merkezlerini tercih etmesi gerektiğini belirtti.