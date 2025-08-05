İkonik BMW modellerinin tasarımcısıydı: Ercole Spada hayatını kaybetti

Otomotiv dünyası, 20. yüzyılın en etkili tasarımcılarından birini kaybetti.

Aralarında ikonik BMW ve Fiat modellerinin de bulunduğu sayısız tasarıma imza atan efsanevi İtalyan tasarımcı Ercole Spada, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BMW'NİN EFSANE MODELLERİNE İMZA ATTI

1976 yılında BMW'de tasarımcı olarak göreve başlayan Spada, Claus Luthe ile birlikte çalışarak markanın unutulmaz modellerinden E32 7 Serisi ve E34 5 Serisi'nin tasarımına imza attı.

Spada'nın bu dönemdeki çalışmaları, markanın modern tasarım dilinin temellerini oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN TEMPRA'NIN TASARIMCISIYDI

Ercole Spada'nın Türkiye'deki otomobil tutkunları için ayrı bir yeri bulunuyor, zira kendisi bir döneme damgasını vuran Fiat Tempra SLX ve Fiat Tipo'nun da tasarımcısıydı.

Spada, kariyerinin başlarında Zagato'da çalışırken de Aston Martin DB4 GT Zagato ve pek çok ikonik Alfa Romeo modelini tasarlamıştı.