Infiniti, QX50 ve QX55'in üretimine son veriyor

Haber Merkezi

Infiniti, 2024 yılında ABD pazarında düşük satış rakamları elde etti. Satışların yüzde 10.2 oranında düştüğü bu dönemde sadece 10 bin 722 adet QX50 satan Infiniti, bu modelin ve QX55'in üretimini sonlandırma kararı aldı.

Aralık ayında üretimi durdurulacak olan bu iki modelin yerine yeni SUV modelleri gelecek.

YENİ MODELLER: QX60 VE QX65

Infiniti, QX50 ve QX55'in yerine iki yeni SUV modeli çıkaracak:

QX60: Üç sıra koltuklu bir SUV.

QX65: Coupe tarzı iki sıra koltuklu bir SUV.

Her iki modelin de 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

MODEL YELPAZESİ DARALIYOR

Infiniti, 2023 yılında Q50 ve daha önceki yıllarda Q60 modellerini de üretimden kaldırmıştı.

Yeni sedan ve coupe modelleri planlanmıyor. Şu anda Infiniti'nin sadece dört modeli bulunuyor:

QX50

QX55

QX60

QX80

Infiniti, amiral gemisi modeli QX80'in satışlarını artırmayı hedefliyor. 2024 yılında 10 bin 339 adet satan QX80'in, 2025 yılında iki katına çıkarılması planlanıyor.