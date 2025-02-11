iPhone üreticisi Foxconn, Nissan'ı bir kez daha gözüne kestirdi

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Nissan ve Honda arasındaki işbirliği hayalleri, 2024'ün son saatlerinde başlamış ancak kısa süre sonra sona ermişti.

İki dev marka arasındaki iyi niyet anlaşması, geçtiğimiz günlerde iptal edildi. Bu gelişme, teknoloji dünyasının önemli oyuncularından Foxconn'un dikkatini çekti.

FOXCONN'UN NISSAN'A İLGİSİ YENİ DEĞİL

Daha önce Renault'nun Nissan'daki hisselerini alarak Nissan yönetim kuruluna girmek isteyen Foxconn, bu amacına ulaşamamıştı.

Ancak, otomotiv sektörüne girme arzusundan vazgeçmeyen şirket, rotasını bu kez tamamen Nissan'a çevirdi. Tayvanlı dev, Nissan ile daha yakın bir ortaklık kurmak için harekete geçti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞME JAPONYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Automotive News Europe'un haberine göre, Foxconn'un resmi ismi olan Hon Hai Precision Industry, yönetim katının önemli isimlerinden Jun Seki'yi Japonya'ya gönderdi.

Seki, 7 Şubat'ta Nissan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmezken, Foxconn'un Nissan'a yaptığı teklifin oldukça cazip olduğu belirtiliyor.

NISSAN'IN YENİ ORTAK ARAYIŞI

Nissan'ın uzun süredir yeni bir ortak arayışında olduğu biliniyor. Amerikalı teknoloji firmalarıyla da görüşmeler yaptığı öne sürülen Nissan'ın, Foxconn'un teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor.

Yerel kaynaklara göre, Nissan'ın yönetim kurulunda bazı isimler Foxconn'un teklifini destekliyor. Henüz net bir karar verilmemiş olsa da Nissan'ın bu teklifi değerlendireceği düşünülüyor.