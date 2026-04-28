İstanbul'da Formula 1 sürprizi: Çekicide taşınan araç ilgi odağı oldu

Motor sporları dünyasının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1 Dünya Şampiyonası, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’a dönüyor. Yapılan anlaşmayla Türkiye, 2027’den itibaren beş yıl boyunca takvimde yer alacak ve bu büyük organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak.

FORMULA 1 ARACINI ÇEKİCİYLE TAŞIDI

İstanbul trafiğinde alışılmadık bir görüntü dikkat çekti. Bir çekiciye yüklenmiş Formula 1 aracı, kent içinde taşınırken hem sürücülerin hem de yayaların ilgisini topladı.

TRAFİKTE SIRA DIŞI ANLAR

Şehir içinde ilerleyen çekicinin üzerinde yer alan yarış aracı, çevredeki vatandaşların meraklı bakışlarına neden oldu. O anlara tanıklık eden bir sürücü, dikkat çeken görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

GÖRENLER DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Gündelik araçların arasında ilerleyen Formula 1 aracı, alışılmışın dışında görüntüsüyle trafikte adeta görsel bir şölen sundu. Özellikle aracın aerodinamik yapısı ve tasarımı, çevredeki sürücülerin ilgisini çekti.

FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'DE

1950 yılından bu yana düzenlenen şampiyonanın 78. sezonundan itibaren Türkiye yeniden yarış takvimine dahil edilecek. 2027-2031 yıllarını kapsayan anlaşma kapsamında İstanbul, her yıl dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlayacak.

KÜRESEL DEV ORGANİZASYON

Formula 1, yalnızca bir spor dalı olmanın ötesinde milyarlarca kişiye ulaşan dev bir endüstri olarak öne çıkıyor.

2025 sezonunda:

180’den fazla ülkede yayınlandı,

827 milyonun üzerinde televizyon izleyicisine ulaştı,

6,7 milyon kişi yarışları yerinde takip etti.

Dijital platformlarda ise yüz milyonları aşan takipçi kitlesiyle organizasyonun etkisi her geçen yıl büyüyor.

İSTANBUL PARK YENİLENECEK

Yarışlara ev sahipliği yapacak İstanbul Park, modernizasyon sürecine girecek.

5,338 kilometrelik uzunluğu ve 14 virajıyla dikkat çeken pist, özellikle efsanevi 8. virajıyla pilotların en sevdiği parkurlar arasında yer alıyor.

2027 öncesinde pistte yenileme çalışmaları yapılması ve uluslararası standartlara uygun bir karting pistinin de inşa edilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE DAHA ÖNCE 9 KEZ EV SAHİBİ OLDU

Türkiye, Formula 1 ile ilk kez 2005 yılında tanıştı. 2005-2011 yılları arasında 7 kez düzenlenen yarışlar, pandemi döneminde 2020 ve 2021’de yeniden takvime alınmıştı.

İlk yarış olan 2005 Türkiye Grand Prix’si, 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihinin en kalabalık uluslararası spor organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Formula 1’in Türkiye’deki popülaritesi de dikkat çekiyor. Organizasyonun ülkede yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştığı, sosyal medyada ise milyonlarca takipçi tarafından ilgiyle izlendiği belirtiliyor.

İzleyici kitlesinin önemli bölümünü gençler oluştururken, kadın izleyici oranındaki artış da dikkat çekiyor.

TÜRK PİLOTLAR İÇİN YENİ FIRSAT

Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesi, motor sporlarının gelişimi açısından da kritik bir adım olarak görülüyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Formula 2 ve Formula 3 gibi alt serilerde daha fazla Türk pilotun yer alabileceğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL'UN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Yarışların yeniden İstanbul’da düzenlenmesi, kentin uluslararası tanıtımı ve spor turizmi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Türkiye, stratejik konumu ve organizasyon tecrübesiyle Formula 1 takviminin güçlü adaylarından biri olmaya devam edecek.

Formula 1’in İstanbul’a dönüşü, hem spor dünyası hem de Türkiye’nin küresel vitrine çıkışı açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor.