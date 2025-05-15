Jaguar Land Rover, son 10 yılın en başarılı dönemini yaşıyor

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İngiliz otomotiv holdingi Jaguar Land Rover (JLR), 31 Mart 2025'te sona eren mali yılında 3,33 milyar dolarlık rekor bir kar elde ettiğini duyurarak son 10 yılın en kârlı dönemine imza attı.

Bu büyük başarı, Jaguar markasının satışlarında ciddi düşüşler yaşamasına rağmen, özellikle Land Rover kanadındaki Defender, Range Rover Sport ve Range Rover modellerinin güçlü satış performansıyla geldi.

LAND ROVER SATIŞLARI JLR'NİN BAŞARISINI PERÇİNLEDİ

JLR'nin bu etkileyici kar rakamlarına ulaşmasında aslan payı Land Rover modellerine ait oldu; Autocar'a göre Defender, son 12 ayda 115 bin 404 adet satarak markanın en çok satan modeli olmayı sürdürdü.

Onu, yüzde 19,7'lik artışla 79 bin 862 adet satan Range Rover Sport ve 77 bin müşteri bulan Range Rover takip etti; Jaguar'ın satışları ise yüzde 45,8 düşüş gösterdi.

Bu başarıda şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçların payı da büyük oldu; JLR'nin PHEV satışları bir önceki yıla göre yüzde 21,7, Range Rover ailesindeki PHEV modellerinin satışları ise yüzde 38,2 arttı.

Piyasadaki belirsizliklere rağmen JLR, elektrikli araç planlarından geri adım atmıyor; elektrikli Range Rover'ın teslimatlarına bu yıl başlanması hedefleniyor.

Şirket ayrıca, Solihull'daki üretim tesisini Jaguar Type 00 gibi elektrikli modellerin üretimi için yeniden düzenledi ve çalışanlarını elektrikli araç üretimi üzerine eğitmek için yaklaşık 4 milyon dolar harcadı.