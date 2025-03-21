Jeep'ten Avenger, Renegade ve Compass modellerinde mart kampanyası

AA & Ensonhaber

Jeep, bahar kampanyası kapsamında yeni bir Jeep sahibi olmak isteyenlere cazip kredi olanaklarının yanı sıra, nakit alımlarda 200 bin liraya varan indirimler sunuyor.

AVENGER MODELİNDE ÖZEL FIRSATLAR!

Kampanya dahilinde, Jeep Avenger'ın hibrit motor seçenekli versiyonu Avenger e-Hybrid için 200 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor.

Summit donanım seviyesinde tercih edilebilen Avenger Electric modelinde ise nakit alımlarda 200 bin lira indirim fırsatı bulunuyor.

Ayrıca, Avenger e-Hybrid'in Limited ve Summit donanım seviyelerinin 2024 model versiyonlarında 100 bin lira indirim avantajı sağlanıyor.

RENEGADE VE COMPASS

Jeep Renegade modelinde ay sonuna kadar nakit alımlarda 150 bin lira indirim uygulanırken, Jeep Compass'ın 2024 ve 2025 model yılı versiyonlarında 500 bin lira kredi, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranı ile satın alma imkanı sunuluyor.

Ayrıca, Compass'ın 2024 model yılı versiyonlarında 200 bin lira nakit indirim seçeneği de ay sonuna kadar geçerli olacak.