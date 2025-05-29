Kamera sorunu var: Ford, 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Haber Merkezi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un 1 milyon 75 bin 299 aracını geri görüş kamerasındaki arıza nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. NHTSA, sorunun kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu, Ford'un son dönemde yaptığı ikinci büyük geri çağırma duyurusu oldu. Şirket daha önce de ön fren borularındaki olası bir montaj hatası nedeniyle 273 bin SUV modelini geri çağırmıştı.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırmadan etkilenen araçlar arasında 2021-2024 arası belirli Bronco, F-150, Edge modelleri bulunuyor.

Ayrıca 2023-2024 arası Escape, Corsair, F-250, F-350, F-450, F-550 ve F-600 modelleri de geri çağırma kapsamında.

Sorunun temel kaynağı, geri görüş kamerasının görüntüyü doğru bir şekilde iletememesi olarak açıklandı. Ford, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlayacak.