Kar kapıda: İşte zorlu yollarda araç kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Her ne kadar bu durum uzun süredir kar bekleyenleri sevindirse de sürücüler için oldukça zorlu koşulların ortaya çıkmasına neden olacak.

Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı ve fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanmak epey zordur. Ancak gerekli önlemleri alarak ve bazı noktalara dikkat ederek, güvenliği sağlamak mümkün.

İşte karlı yollarda güvenli bir şekilde araba kullanmak için uygulamanız gereken püf noktalar:

KIŞ LASTİKLERİNE GEÇİN

Kış lastikleri, karlı ve buzlu yollarda daha iyi yol tutuşu sağlar ve fren mesafesini kısaltır. Karlı havalarda araç kullanırken kış lastikleri kullanmanız güvenliğiniz için son derece önemlidir.

Kış lastikleri, normal lastiklere göre daha yumuşak bir kauçuk bileşiğinden yapılmıştır ve sırt desenleri, kar ve buz üzerinde daha iyi kavrama sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ayrıca, kış lastikleri genellikle daha derin oluklara sahiptir, bu da su ve sulu karın lastik altından daha etkili bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olur.

ARACINIZI ZORLU KOŞULLARA HAZIRLAYIN

Karlı havalarda aracınızı yola çıkmadan önce hazırlamanız önemlidir. Antifriz seviyelerini kontrol edin, akünün şarj durumunu kontrol ettirin ve sileceklerin düzgün çalıştığından emin olun.

Ayrıca, aracınızın farlarının ve sinyallerinin de düzgün çalıştığından emin olun. Soğuk hava, lastik basıncını düşürebilir, bu nedenle lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekirse şişirmeniz önemli. Doğru lastik basıncı, aracınızın yol tutuşunu, yakıt verimliliğini ve lastik ömrünü iyileştirir.

TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN

Taşıt hız sınırları ve buna bağlı olarak uyulması gereken 'araç takip mesafesi' kuralları, trafik kazalarına ve çarpışma riskine olan etkilerinden ötürü oldukça önemli.

Takip mesafenizi aracınızın özelliklerine, seyahat ettiğiniz yolun durumuna ve hava durumuna göre ayarlamanız önemlidir.

120 km hızla giden aracın takip mesafesi; uyulması gereken takip mesafesi, seyahat halindeki aracın hızının yarısı olarak belirlenmiştir. Yani 120 km hızla giden bir aracın önündeki araçla arasına koyması gereken mesafe 60 metredir.

Ancak buzlu zeminde ve karlı havalarda, takip mesafenizi biraz daha artırmak, sizin için daha güvenli olacaktır.

ŞERİT DEĞİŞTİRMEKTEN KAÇININ

Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır.

Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir ve aracın kontrolü kaybedilebilir.

YOKUŞLARA DİKKAT

Karlı ve buzlu havada yokuş aşağı inerken, arabanın savrulmasını ve kaymasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Vitesi küçültün. Belli aralıklarla hafifçe fren pedalına basın. Arabanın arkası kaymaya başlarsa freni bırakın. Direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru kırın.

Karlı havalarda, arabayla yokuş çıkarken araç patinaj yapabilir. Bu durumu önlemek için uygulamanız gereken noktalar şu şekilde:

Gaza yüklenmeyin. Aracı olabildiğince düşük hızda kullanın. Hızlanmayı kademeli bir şekilde vitesi artırarak yapın. Ani hızlanma yapmayın.

ANİ GAZ VE FRENLERDEN KAÇININ

Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücüler, ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durmalı.

Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Böyle havalarda, gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır.

Fren kullanma yerine vites küçültmeyle yavaşlamayı tercih eden sürücülerin de debriyajdan ayağını çok yavaş şekilde çekmesi gerekiyor.

Aksi takdirde yük bir anda ön tarafa toplanır, aracın ağırlık transferi bozulur ve kayma problemi başlar.

GİZLİ BUZLANMALARA DİKKAT EDİN

Gizli buzlanma, özellikle soğuk havalarda yollarda oluşan ince ve şeffaf bir buz tabakasıdır. Buz o kadar ince olduğundan, altındaki yol yüzeyi görülebilir, bu da onu fark etmeyi zorlaştırır ve "black ice" (kara buz) adını almasına neden olur.

Gizli buzlanma genellikle köprülerde, viyadüklerde, gölgeli alanlarda ve yolun sıcaklığının donma noktasının altında olduğu yerlerde oluşur.

Gizli buzlanma tehlikesiyle karşılaşırsanız, direksiyonu ani hareketlerden kaçının ve frene yavaşça basın. Aracınızın kontrolünü kaybederseniz, direksiyonu kaydığınız yöne çevirin ve aracınız durana kadar sakin kalmaya çalışın.

KARA SAPLANINCA PANİKLEMEYİN

Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa yapacağınız çok fazla bir şey yok. Çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine başa dönen lastik, aracınızın düştüğü çukuru derinleştirerek çıkmasını daha da zorlaştırır.

Mümkünse aracı ikinci vitese alıp, çapraz şekilde öne ve arkaya doğru manevra denemeleri yapılabilir.

Ancaka aracın yerinden hiç hareket etmediği durumlarda fazla zorlamak doğru olmaz. Bu nedenle böyle durumlarda, çekici yardımı almak en akıllıca yol olacaktır.

BUNLARI MUTLAKA ARACINIZDA BULUNDURUN

Karlı havalarda araç kullanırken, aracınızda aşağıdaki acil durum malzemelerini bulundurmanız sizi güvende tutabilir:

Battaniye

El feneri

İlk yardım çantası

Yiyecek ve su karşılamak için.

Kürek

Buz kazıyıcı:

Çekme halatı

Telefon şarj cihazı