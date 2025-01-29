Kia, ABD'de on binlerce Niro modelini geri çağırıyor

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Kia, ABD'de sattığı 80 bin 225 adet Niro modelini geri çağırma kararı aldı.

2023-2025 Niro EV, Niro Hybrid ve 2022-2024 Niro PHEV modellerini etkileyen sorun, ön yolcu koltuğunun altındaki kablolamanın hatalı olmasından kaynaklanıyor.

KABLOLAMA HATASININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR

Hatalı kablolama, aşağıdaki sorunlara yol açabiliyor:

Hava yastıklarının çalışmaması: Kaza anında hava yastıklarının açılmaması, yolcuların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Hava yastıklarının istem dışı açılması: Sürüş sırasında hava yastıklarının istem dışı açılması, kaza riskini artırabilir.

Çocuk koltuğu sorunu: Niro PHEV modellerinde çocuk koltuğu kullanılırken ön yolcu hava yastığı kapatılamıyor ve emniyet kemeri gergisi devre dışı kalabiliyor.

ÜCRETSİZ ONARIM

Kia, sorunu çözmek için etkilenen araç sahiplerine ulaşmaya başladı. Araçlar, en yakın Kia bayisine götürülerek ücretsiz olarak onarılıyor. Hatalı kablolar, daha güçlü bir kablo ile değiştiriliyor.

Kia, henüz bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Şirket, müşteri güvenliğini ön planda tuttuğunu ve sorunu çözmek için gerekli adımları attığını belirtti.