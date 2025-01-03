Kia, koltukları sabitlemeyi unuttuğu için 23 bin aracı geri çağırıyor

Haber Merkezi

Kia, ABD pazarında sattığı 23 bin adet EV9 elektrikli SUV modelini geri çağırma kararı aldı. Koltukların hatalı montajı nedeniyle yapılan bu geri çağırma, Kia için utanç verici bir durum olarak nitelendiriliyor.

MONTAJ HATASI

Kia'nın Güney Kore'deki Gwangmyeong fabrikasında üretilen 25 Eylül 2023 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasındaki 22 bin 883 adet EV9 modelinde, ikinci ve üçüncü sıra koltukların montaj cıvatalarının eksik olduğu tespit edildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelerde, bu hatanın tek bir fabrika çalışanının montaj cıvatalarını sıkmayı unutması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI

Sorun, eylül ayında bir müşterinin 2024 model EV9 aracındaki üçüncü sıra koltukların monte edilmediğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra ABD'deki ikinci bir araçta da benzer bir sorun tespit edildi.

Kia, sorunun boyutunu belirlemek için Güney Kore fabrikasından ithal edilen 90 adet EV9 modelini inceledi. Ancak, bu araçların hiçbirinde eksik veya gevşek koltuk montaj donanımı bulunamadı.

Kore operasyonları tarafından iki ABD vakası hakkında uyarılan Kia, yaklaşık 23 bin adet EV9 modelini geri çağırma kararı aldı. Teslimat bekleyen 990 araç daha incelendi ve hiçbirinde sorun tespit edilmedi.

GÜVENLİK RİSKİ

NHTSA raporunda, etkilenen araçlarda kaç cıvatanın eksik olduğu belirtilmiyor. Ancak, düzgün monte edilmeyen koltukların bir çarpışma durumunda ayrılarak yolcu yaralanma riskini artırabileceği vurgulanıyor.

Kia, sorunu çözmek için geri çağrılan tüm modellerdeki ikinci ve üçüncü sıra koltukları ücretsiz olarak inceleyecek ve eksik cıvataları sıkacak veya takacak.

Etkilenen araç sahiplerinin, EV9'larının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için yerel bayilerine başvurmaları öneriliyor.