Kia modellerinde nisan ayı kampanyaları

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Kia, nisan ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik avantajlı fırsatlar sunan Kia, geniş model yelpazesiyle farklı ihtiyaçlara cevap veriyor.

Bu özel kampanyalar, nisan ayı sonuna kadar tüm Kia yetkili satıcılarında geçerli olacak.

NİRO, PICANTO VE STONIC

Kia, bireysel müşterileri için hazırladığı özel kampanyalarla öne çıkıyor. Özellikle çevre dostu ve şık tasarımıyla dikkat çeken Kia Niro, nisan ayı boyunca 12 ay vadeli ve sıfır faizli ödeme imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Şehir içi kullanım için ideal olan kompakt modeli Kia Picanto ve Kia Stonic ise 12 ay vadeli ve yalnızca yüzde 0,99 faiz oranıyla sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Kia Niro için 250 bin TL kredi kullanımında 12 ay boyunca sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Şehir hayatının vazgeçilmezi Kia Picanto için ise 200 bin TL kredi kullanımında 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor.

Kompakt SUV segmentindeki iddialı oyuncusu Kia Stonic de aynı şekilde 250 bin TL kredi kullanımında 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz avantajıyla müşterilere sunuluyor.