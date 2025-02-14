Kia, uygun fiyatlı elektrikli otomobillerini 27 Şubat'ta tanıtacak

Haber Merkezi

Güney Koreli otomobil devi Kia, elektrikli araç (EV) alanındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, 27 Şubat'ta düzenleyeceği EV Day etkinliğinde üç yeni elektrikli modelini tanıtacak: EV4, PV5 ve EV2 konsepti.

KIA EV4: TESLA MODEL 3'E RAKİP

EV4, Tesla Model 3 ve Volkswagen ID.3 gibi modellere rakip olacak bir elektrikli kompakt SUV.

Hem hatchback hem de fastback gövde stilleriyle satışa sunulması beklenen EV4, Kia'nın E-GMP platformu üzerine inşa edilecek.

EV3 ile aynı güç aktarma organlarını kullanması beklenen EV4, 201 beygir gücünde bir elektrik motoruna ve 58 kWh veya 81 kWh batarya seçeneklerine sahip olacak.

KIA PV5: ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇ

PV5, Volkswagen ID. Buzz'a rakip olacak bir elektrikli ticari araç. Kia'nın elektrikli ticari araç serisinin ilk modeli olacak olan PV5, yedi koltuklu yolcu taşıma ve yüksek tavanlı panel van versiyonlarıyla sunulacak.

3 bin 600 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen PV5, yüksek tavanlı panel van versiyonuyla da ticari kullanıcılara hitap edecek.

KIA EV2: UCUZ ELEKTRİKLİ HATCHBACK

EV2, 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ucuz bir elektrikli hatchback modelinin konsepti.

Renault 5 ile rekabet etmesi beklenen EV2, yaklaşık 25 bin euro fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Üretim versiyonunun EV4 ile aynı platformu paylaşması bekleniyor.

EV Day etkinliğinde tanıtılacak bu üç yeni model, Kia'nın elektrikli araçlara verdiği önemi ve gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

EV4 ve PV5'in bu yıl içinde üretim bandından inmesi beklenirken, EV2 konsepti ise 2026'da piyasaya sürülecek modelin ön izlemesini sunuyor.